Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря
Северная Корея провела ещё одно испытание ракеты. Баллистический снаряд запущен в сторону Японского моря. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря", — передаёт агентство.
Таким образом, с начала года это уже 24-е испытание ракетного вооружения, проведённое Пхеньяном. Предыдущее состоялось всего два дня назад.
Как рассказывал Лайф, ранее Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском в сторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Один из снарядов упал на территории военной базы.
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