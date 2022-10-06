Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея провела ещё одно испытание ракеты. Баллистический снаряд запущен в сторону Японского моря. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря", — передаёт агентство.

Таким образом, с начала года это уже 24-е испытание ракетного вооружения, проведённое Пхеньяном. Предыдущее состоялось всего два дня назад.