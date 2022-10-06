"Плохая идея": Глава TotalEnergies выступил против потолка цен на нефть из России

Ограничение цен на российскую нефть — это плохая идея. Так охарактеризовал эту инициативу глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, выступая на форуме Energy Intelligence в Лондоне. Он прокомментировал план "Большой семёрки" ввести ценовое ограничение на экспортируемую из России нефть.