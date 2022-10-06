"Плохая идея": Глава TotalEnergies выступил против потолка цен на нефть из России
Глава TotalEnergies Пуянне назвал плохой идеей потолок цен на нефть из России
Ограничение цен на российскую нефть — это плохая идея. Так охарактеризовал эту инициативу глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, выступая на форуме Energy Intelligence в Лондоне. Он прокомментировал план "Большой семёрки" ввести ценовое ограничение на экспортируемую из России нефть.
"Я считаю, что это плохая идея", — цитирует политика Bloomberg.
Как сообщал Лайф, накануне страны Европейского союза согласовали новые антироссийские санкции. В пакет рестрикций, в частности, включили потолок цен на российскую нефть.
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