Мирошник рассказал, каким будет следующий шаг на новых территориях России
Следующим шагом в многоступенчатой интеграции новых территорий в состав России станет их освобождение. Об этом заявил Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики в Москве.
"Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности", — сказал РИА "Новости" Мирошник, подчеркнув, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.
Он добавил, что в переходный период также должно пройти реальное слияние военных подразделений России и ЛНР. Они должны стать "одним хорошо воюющим боевым механизмом".
Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
Агентство "Москва" / Александр Авилов