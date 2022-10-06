Мирошник рассказал, каким будет следующий шаг на новых территориях России

Следующим шагом в многоступенчатой интеграции новых территорий в состав России станет их освобождение. Об этом заявил Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики в Москве.

"Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности", — сказал РИА "Новости" Мирошник, подчеркнув, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.