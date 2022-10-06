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5 октября, 22:22

Россия и США продвинулись в переговорах о ядерном оружии

"Известия": РФ и США продвинулись в переговорах об инспекциях по СНВ-3

России и США удалось значительно продвинуться в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Москва изучает возможность проведения очной встречи представителей РФ и Соединённых Штатов. Как заявили в МИД РФ, взаимодействие по выполнению положений "проводится в целом в стандартном, фактически повседневном режиме".

"В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решить. Часть из них удалось снять, по другим — значительно продвинуться", — рассказали "Известиям" в МИД РФ.

Среди проблем — отсутствие "нормального авиасообщения". Российские самолёты с инспекторами не могут пролететь через воздушное пространство транзитных государств. А также, по словам представителя МИД, появились визовые проблемы и трудности с платежами за услуги. В этом контексте "у американской стороны односторонние преимущества".

В министерстве заявили,что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма ДСНВ в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. В американском посольстве в Москве заявили, что США также ждут возобновления инспекций.

"Соединённые Штаты готовы работать с Россией в двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ для решения вопросов реализации", — заявили в посольстве.

Пока ни одна из сторон не раскрывала деталей предстоящих очных переговоров. Эксперты заявляют, что диалог по СНВ продвигается, поскольку "это единственный вопрос, в решении которого Вашингтон заинтересован" больше, чем российская сторона. Кроме того, аналитики считают, что на ситуацию влияют предстоящие в ноябре в США промежуточные выборы в конгресс. По мнению собеседников издания, это мешает Байдену делать какие-либо шаги навстречу России.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ. Такое заявление сделала замгоссекретаря Америки по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Напоминаем, что в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках ДСНВ.

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Минобороны РФ

Арина Родионова

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