Россия и США продвинулись в переговорах о ядерном оружии

России и США удалось значительно продвинуться в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Москва изучает возможность проведения очной встречи представителей РФ и Соединённых Штатов. Как заявили в МИД РФ, взаимодействие по выполнению положений "проводится в целом в стандартном, фактически повседневном режиме".

"В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решить. Часть из них удалось снять, по другим — значительно продвинуться", — рассказали "Известиям" в МИД РФ.

Среди проблем — отсутствие "нормального авиасообщения". Российские самолёты с инспекторами не могут пролететь через воздушное пространство транзитных государств. А также, по словам представителя МИД, появились визовые проблемы и трудности с платежами за услуги. В этом контексте "у американской стороны односторонние преимущества".

В министерстве заявили,что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма ДСНВ в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. В американском посольстве в Москве заявили, что США также ждут возобновления инспекций.

"Соединённые Штаты готовы работать с Россией в двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ для решения вопросов реализации", — заявили в посольстве.

Пока ни одна из сторон не раскрывала деталей предстоящих очных переговоров. Эксперты заявляют, что диалог по СНВ продвигается, поскольку "это единственный вопрос, в решении которого Вашингтон заинтересован" больше, чем российская сторона. Кроме того, аналитики считают, что на ситуацию влияют предстоящие в ноябре в США промежуточные выборы в конгресс. По мнению собеседников издания, это мешает Байдену делать какие-либо шаги навстречу России.

Ранее Лайф писал, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ. Такое заявление сделала замгоссекретаря Америки по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.