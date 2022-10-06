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5 октября, 22:40

"Освободили Диброво": Казачий полк начал наступление на Красный Лиман

Военкор Лисицын заявил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман

Казачий 208-й полк начал наступление на Красный Лиман. Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент Евгений Лисицын.

"208-й казачий полк пошёл в наступление на Красный Лиман. Казаки освободили населённый пункт Диброво", — написал Лисицын.

Военкор выразил свои эмоции традиционным "Любо казакам". Сообщение было размещено в ночь с 4 на 5 октября. Официальных сообщений о наступлении со стороны Минобороны пока не поступало.

Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман

Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман

Как писал Лайф ранее, ВСУ потеряли ещё около 90 бойцов на Краснолиманском направлении. В районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ.

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Telegram-канал / Военкор / Z / Лисицын

Арина Родионова

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