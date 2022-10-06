Казачий полк начал наступление на Красный Лиман
Военкор Лисицын заявил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман
Казачий 208-й полк начал наступление на Красный Лиман. Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент Евгений Лисицын.
"208-й казачий полк пошёл в наступление на Красный Лиман. Казаки освободили населённый пункт Диброво", — написал Лисицын.
Военкор выразил свои эмоции традиционным "Любо казакам". Сообщение было размещено в ночь с 4 на 5 октября. Официальных сообщений о наступлении со стороны Минобороны пока не поступало.
Как писал Лайф ранее, ВСУ потеряли ещё около 90 бойцов на Краснолиманском направлении. В районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ.
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