Казачий 208-й полк начал наступление на Красный Лиман. Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент Евгений Лисицын.

"208-й казачий полк пошёл в наступление на Красный Лиман. Казаки освободили населённый пункт Диброво", — написал Лисицын.

Военкор выразил свои эмоции традиционным "Любо казакам". Сообщение было размещено в ночь с 4 на 5 октября. Официальных сообщений о наступлении со стороны Минобороны пока не поступало.