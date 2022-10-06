Как мобилизованным платить налоги: пояснения от ФНС

С мобилизованных россиян не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности. Сделать это предпринимателям можно через уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав её по почте. А за физлиц оплату могут произвести родственники, друзья или другие третьи лица — по номеру ИНН. Такие рекомендации содержатся в письме ФНС в территориальные органы за подписью замглавы службы Андрея Бударина.

"В некоторых случаях у физлиц есть обязанность самостоятельно заплатить НДФЛ, например, при получении дохода с продажи недвижимости, от выигрыша, вознаграждения. Чтобы сумма налога были исчислена, налогоплательщик должен подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Как следует из объяснений ФНС, подать такую декларацию также может уполномоченное лицо, но только при наличии доверенности", — говорится в инструкции.

За самозанятого также по ИНН могут внести средства близкие. Либо придётся установить автоплатёж, уполномочить на оплату налога кредитную организацию, предоставив ей соответствующие права в приложении "Мой налог". А вот ИП вынуждены будут оформить доверенность. Подавать налоговую и бухгалтерскую отчётность, уплачивать страховые взносы за сотрудников за них может уполномоченное лицо. Заверить доверенность может командир воинской части. Передать её можно по почте, сообщает ФНС.

Эксперты, опрошенные РБК, рекомендовали заранее позаботиться о составлении доверенностей у нотариуса, доступе в личный кабинет для доверенных лиц и уплате налогов. А также требовать дублирования сообщений от налоговых органов в электронном виде и на бумажном носителе. В полевых условиях писать доверенность нужно так, чтобы не оставалось свободных мест для вписывания третьими лицами себя и полномочий, которыми можно злоупотребить.