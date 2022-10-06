Вице-президент США Камала Харрис попала в аварию

В Вашингтоне автомобиль, в котором ехала вице-президент США Камала Харрис, попал в аварию. К счастью, никто не пострадал. О произошедшем сообщила Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государств.

Как пишет The Washington Post, поначалу ведомство попыталось преуменьшить значение случившегося, объяснив его технической неисправностью.

По данным анонимных источников издания, истинная причина аварии кроется в оплошности водителя, который наехал на бордюр, когда авто пересекало тоннель в центре города. В результате машину пришлось остановить, чтобы поменять колесо. Харрис при этом пересела в другое авто и направилась в Белый дом.

По информации газеты, Секретная служба по обыкновению разослала уведомление другим представителям руководства США о том, что кортеж вице-президента задержится. При этом детали произошедшего были переданы неточно. В том числе причиной аварии была указана техническая неисправность. Как уверяют источники издания, руководство Секретной службы, а также сама вице-президент остались недовольны допущенной неточностью.

"Во время перевозки официального лица в понедельник один из автомобилей в кортеже немного отклонился от курса и врезался в бордюр. Перевозимое лицо было переведено в запасной автомобиль, и кортеж продолжил движение к месту назначения. Никто не пострадал", — позднее признал официальный представитель Секретной службы США Энтони Гуглиелми.