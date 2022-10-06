В Совфеде предложили ещё одну меру поддержки участников СВО
Комитет Совфеда предложил дать участникам СВО льготы по автокредитам
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил дать участникам военной спецоперации льготы по автокредитованию — распространить на них соответствующую программу. Письмо с такой идеей направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов Антону Силуанову.
"Комитет предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под действие программы льготного автокредитования, включив в него граждан – участников специальной военной операции, а также мобилизованных в рамках частичной мобилизации", — приводит ТАСС цитату из документа, подписанного председателем комитета Андреем Кутеповым.
Он отметил, что льготный кредит на авто — это одна из мер социальной поддержки. В 2020 году на неё из бюджета выделили около 20 млрд рублей, благодаря чему скидку получили около 200 тысяч россиян.
"Покупка автомобиля способствует повышению уровня жизни российских семей, а также развитию мобильности населения и внутреннего туризма", — добавил Кутепов.
Ранее Лайф писал, что в Правительстве РФ разъяснили порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных. Им нужно будет обратиться в банк по телефону или любым другим удобным способом, который указан в кредитном договоре.