В Совфеде предложили ещё одну меру поддержки участников СВО

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил дать участникам военной спецоперации льготы по автокредитованию — распространить на них соответствующую программу. Письмо с такой идеей направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов Антону Силуанову.

"Комитет предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под действие программы льготного автокредитования, включив в него граждан – участников специальной военной операции, а также мобилизованных в рамках частичной мобилизации", — приводит ТАСС цитату из документа, подписанного председателем комитета Андреем Кутеповым.

Он отметил, что льготный кредит на авто — это одна из мер социальной поддержки. В 2020 году на неё из бюджета выделили около 20 млрд рублей, благодаря чему скидку получили около 200 тысяч россиян.

"Покупка автомобиля способствует повышению уровня жизни российских семей, а также развитию мобильности населения и внутреннего туризма", — добавил Кутепов.