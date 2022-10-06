Четыре шага к адаптации в новом коллективе

Начиная работать в новом коллективе, человек испытывает сильный стресс, так как он попадает в незнакомую для себя окружающую среду. Как отметила в интервью Лайфу кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова, новичкам приходится адаптироваться к новой роли, рабочим задачам, коллегам и методам управления.

Эксперт подчеркнула, что правильная помощь новому сотруднику в адаптации поможет ему быстрее и эффективнее приступить к выполнению обязанностей, а также не передумать работать в этой компании. Каштанова дала четыре рекомендации, которые помогут комфортной адаптации нового сотрудника.

"Прежде всего не следует забывать, что адаптация — это двусторонний процесс. Тот факт, что человек начал работать в компании, говорит о его осознанном выборе, основанном на мотивации и ответственности за принятые решения. Соответственно, "принимающая" сторона должна помнить, что и ей придётся пойти на разумные компромиссы и возможные изменения в связи с приходом новичка", — отметила доцент.

Итак, вот четыре шага, или направления адаптации, нового работника. Организационная адаптация. Новичку необходимо коротко и структурированно рассказать историю компании, а также сообщить о её задачах, целях, перспективах развития и достижениях. При этом не стоит забывать и о насущных вопросах вроде того, где находится столовая, отдел кадров или служебная парковка. Социально-психологическая адаптация подразумевает близкое знакомство с коллегами, нормами корпоративной культуры, налаживание общения (не только делового, но и межличностного). Профессиональная адаптация — переобучение, ознакомление со стандартами и спецификой работы, восполнение пробелов в знаниях. С этим поможет справиться организация наставничества и вводного обучения. Также немаловажна психофизиологическая адаптация сотрудников. Она подразумевает приспособление к новому режиму труда и отдыха. В неё также входит изучение нового рабочего места, комнат отдыха и гигиены, а также маршрута от дома до работы.

Главное, подчёркивает Екатерина Каштанова, — донести до сотрудников, что на протяжении всего периода адаптации руководитель находится рядом, чтобы помочь.