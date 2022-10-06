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6 октября, 00:54

Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо

<p>Выступление путчистов по телевидению. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-Mx4P8PPN8E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lefasonet</a></p>

Выступление путчистов по телевидению. Кадр из видео © YouTube / Lefasonet

Капитан Ибрагим Траоре, который является лидером военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, официально назначен президентом страны и верховным главнокомандующим вооружённых сил, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление властей в эфире государственного ТВ.

"Президент Патриотического движения за сохранение и восстановление выполняет функции главы государства и верховного главнокомандующего вооружённых сил страны", — указано в декларации под названием "Основополагающий акт", которая была зачитана в эфире телеканала. Этот документ призван временно заменить конституцию страны.

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Как рассказывал Лайф, переворот в Буркина-Фасо произошёл в начале октября. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны, который он сам занял по итогам январского государственного переворота.

Анатолий Симоненко

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