Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо
Выступление путчистов по телевидению. Кадр из видео © YouTube / Lefasonet
Капитан Ибрагим Траоре, который является лидером военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, официально назначен президентом страны и верховным главнокомандующим вооружённых сил, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление властей в эфире государственного ТВ.
"Президент Патриотического движения за сохранение и восстановление выполняет функции главы государства и верховного главнокомандующего вооружённых сил страны", — указано в декларации под названием "Основополагающий акт", которая была зачитана в эфире телеканала. Этот документ призван временно заменить конституцию страны.
Как рассказывал Лайф, переворот в Буркина-Фасо произошёл в начале октября. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны, который он сам занял по итогам январского государственного переворота.