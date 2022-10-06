Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо

Капитан Ибрагим Траоре, который является лидером военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, официально назначен президентом страны и верховным главнокомандующим вооружённых сил, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление властей в эфире государственного ТВ.

"Президент Патриотического движения за сохранение и восстановление выполняет функции главы государства и верховного главнокомандующего вооружённых сил страны", — указано в декларации под названием "Основополагающий акт", которая была зачитана в эфире телеканала. Этот документ призван временно заменить конституцию страны.