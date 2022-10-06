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6 октября, 00:42

Корчевников раскрыл причину слёз в эфире во время обсуждения уклонистов

Телеведущий и гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников расплакался в прямом эфире канала "Соловьёв. Live" во время обсуждения россиян, уезжающих в связи с частичной мобилизацией.

О причине слёз он рассказал "Газете.ru". По словам телеведущего, его тронули люди, которые находятся сейчас в зоне военной спецоперации.

"Я плакал, говоря не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьётся и умирает. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, — невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше", — пояснил Корчевников.

Телеведущий также заявил, что, если его призовут под ружьё, он не размышляя отправится в Донбасс. А пока он отдаёт долг стране "там, где поставлен", а также "сердцем, руками, гумпомощью". Он напомнил, что уже ездил этой весной в Донбасс и поедет ещё раз, если "Бог даст".

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Это не первый раз, когда Корчевников плачет в эфире. Лайф рассказывал, что однажды он расплакался, рассказывая про девочку-инвалида из Луганска.

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Youtube.com / программа Х

Анатолий Симоненко

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