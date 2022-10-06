Экономист предсказал банкротство стран и компаний из-за доллара

Резкое укрепление доллара, которое последовало за повышением ставки Федеральной резервной системы, добавило экономические трудности всему миру, повысив стоимость импортируемых продуктов питания и топлива. Это может спровоцировать череду дефолтов и банкротств некоторых компаний, а также целых государств. Такое мнение высказал экономист Михаил Васильев.

"Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьё дороже для всех стран, кроме США", — заявил он в интервью агентству "Прайм".

Васильев добавил, что крепкий доллар только раздувает инфляцию во всём мире, особенно в странах – импортёрах энергоносителей и продовольствия. А она поглощает реальные доходы граждан и вынуждает центробанки повышать ставки для борьбы с ростом цен. Правительства стараются как можно больше тратить резервы, чтобы поддерживать национальные валюты.

По мере роста ставок ФРС глобально повышается общий уровень ставок по кредитам и облигациям, отметил экономист. Из-за этого дорожает обслуживание займов, а положение стран, имеющих высокий уровень долга (особенно долларового), ухудшается. В числе последних эксперт назвал Турцию и ЮАР. По его прогнозам, из-за мирового ужесточения финансовых условий, а также вероятной рецессии в мировой экономике в предстоящем году сильно увеличится общее количество банкротств и дефолтов в компаниях и странах.