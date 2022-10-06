"Обезьяна с гранатой": Мирошник усомнился, что США против появления "грязной бомбы" у Киева

Власти Украины морально готовы к тому, чтобы попытаться обзавестись ядерным оружием, отказаться от безъядерного статуса. Такое мнение высказал глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Он отметил, что соответствующие выводы можно сделать на основании того, что украинские военные наносили удары по Запорожской атомной электростанции.

"Морально они готовы на это пойти, нужно только разрешение США, и совсем не факт, что официальное", — приводит ТАСС слова Мирошника.

Он считает, что Будапештский меморандум не помешает США, если они захотят, чтобы у Киева было ядерное оружие или хотя бы "грязная бомба". Мирошник напомнил, что некогда сам Вашингтон добиваться принятия этого документа, чтобы не допустить появления "обезьяны с гранатой".

"А сейчас США уже выдрессировали эту "обезьяну" и указали направление, куда бежать. Именно поэтому отказ Украины от исполнения меморандума, как и появление у неё элементов ядерного оружия или "грязной бомбы", может произойти только с разрешения, пожелания и при помощи западного стратегического партнёра, и меморандум не станет для них преградой", — полагает Мирошник.