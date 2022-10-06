В Госдуме призвали изымать брошенные на границе машины бежавших россиян
Депутат Морозов предложил изымать брошенные на границе автомобили россиян
Депутат Госдумы Олег Морозов предложил прописать в законе возможность изъятия автомобилей, которые на границе бросили покинувшие страну россияне. Он считает, что так можно будет делать по истечении определённого срока.
"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы", — приводит РИА "Новости" слова депутата.
По его мнению, нужно будет ввести правило, что собственник должен заявлять о своих правах на автомобиль лично. Парламентарий считает, что это сделает возможным изъятие бесхозных авто, брошенных у границы. Морозов предлагает правительству заняться разработкой соответствующего закона.
Лайф рассказывал, что в конце сентября на границе России и Грузии в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. На фоне этого там появился пункт мобилизации. Затем стало известно, что на КПП начали выдавать повестки, однако изначально сообщалось, что это касается лишь жителей Северной Осетии. Вскоре очередь из авто сошла на нет.
Ситуация на российско-грузинской границе в начале октября. Фото © ТАСС / Елена Афонина