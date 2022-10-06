В Госдуме призвали изымать брошенные на границе машины бежавших россиян

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил прописать в законе возможность изъятия автомобилей, которые на границе бросили покинувшие страну россияне. Он считает, что так можно будет делать по истечении определённого срока.

"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы", — приводит РИА "Новости" слова депутата.