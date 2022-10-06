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6 октября, 03:40

Хабаровчанин угнал авто начальника ради поездки с женой

Хабаровчанин угнал микроавтобус работодателя и совершил два ДТП

Житель Хабаровска угнал микроавтобус у своего работодателя, чтобы свозить жену по личным делам. Владелец авто заявил о пропаже в полицию и сообщил, что на машине нет автосигнализации. Личность похитителя установил участковый.

"Участковый уполномоченный отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску установил личность и задержал 39-летнего подозреваемого. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон и кражи", — говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.

Автомобиль угонщику якобы понадобился, чтобы отвезти по делам супругу. Он заведомо знал, чья это машина, но пошёл на преступление и выломал замок. По дороге не справился с управлением и совершил две аварии. Возбуждено дело об угоне, злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. А транспортное средство после ДТП помещено на автостоянку.

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Ранее Лайф писал, что на Алтае угонщик КамАЗа с гречкой рассыпал по дороге груз. А ещё он случайно сжёг машину.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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