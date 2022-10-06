"Ненависть всё сильнее": Украина усилила обстрел Запорожья после референдума
Рогов: ВСУ после референдума усилили обстрел Запорожья
Украинские военные после состоявшегося в Запорожской области референдума о вхождении в состав России усилили обстрел региона. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Мы видим, что ненависть к запорожцам всё сильнее, и уровень обстрелов гражданской инфраструктуры и всего только увеличивается", — приводит ТАСС его слова.
Рогов добавил, что преступные приказы из Киева дают постоянно. Он напомнил, что ВСУ обстреляли запорожцев, которые пытались выехать на освобождённую Россией территорию. По мнению политика, украинская сторона не выпускает туда людей, чтобы использовать их как живой щит.
Лайф рассказывал, что 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
ТАСС