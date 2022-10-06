"Ненависть всё сильнее": Украина усилила обстрел Запорожья после референдума

Украинские военные после состоявшегося в Запорожской области референдума о вхождении в состав России усилили обстрел региона. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы видим, что ненависть к запорожцам всё сильнее, и уровень обстрелов гражданской инфраструктуры и всего только увеличивается", — приводит ТАСС его слова.