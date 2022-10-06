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Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 08:08
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Стремоусов: ВСУ ежедневно теряют на Херсонском направлении более 300 человек

На Херсонском направлении украинская армия ежедневно теряет более 300 человек. Об этом заявил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день", — приводит его слова ТАСС.

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Стремоусов добавил, что украинские военные "лезут" в регион на танках, кроме того, присутствует большое количество натовской техники, в том числе и турецкие машины.

"Они лезут, они превосходят по числу людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", — указал он.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Херсонской области вывезли жителей серых зон на безопасную территорию. По словам Стремоусова, некоторые люди находятся в Бериславском районе, а кто-то вывез детей в Крым.

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Артур Лапсаков
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