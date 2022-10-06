НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 08:08

Стремоусов: ВСУ ежедневно теряют на Херсонском направлении более 300 человек

На Херсонском направлении украинская армия ежедневно теряет более 300 человек. Об этом заявил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день", — приводит его слова ТАСС.

Минобороны сообщило о ликвидации более 230 украинских военных в Херсонской области

Минобороны сообщило о ликвидации более 230 украинских военных в Херсонской области

Стремоусов добавил, что украинские военные "лезут" в регион на танках, кроме того, присутствует большое количество натовской техники, в том числе и турецкие машины.

"Они лезут, они превосходят по числу людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", — указал он.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Херсонской области вывезли жителей серых зон на безопасную территорию. По словам Стремоусова, некоторые люди находятся в Бериславском районе, а кто-то вывез детей в Крым.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров