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6 октября, 07:56

Мошенники придумали новую тактику развода россиян с помощью мессенджеров

Юрист Соловьёв: Мошенники стали обманывать россиян, звоня им через мессенджеры

Мошенники придумали новый способ выманивания денег у граждан: они звонят в мессенджеры и выманивают личные данные, представляясь сотрудниками следственных органов. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Так, человеку сообщают о возбуждённом уголовном деле из-за подделки документов неким однофамильцем.

"Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником", — сказал Соловьёв.

Мошенники предлагают отмазать от мобилизации за сотни тысяч

Мошенники предлагают отмазать от мобилизации за сотни тысяч

Затем злоумышленники якобы сверяют личные данные потенциальной жертвы с теми, что предоставил преступник. Особо напуганным даже предлагается перевести деньги на "безопасный счёт". Юрист призвал помнить, что звонок через мессенджеры — явный признак мошенников. По его словам, сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам ради сверки их личных данных и предложений участвовать в следствии.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве мошенник нанял сиделку матери под предлогом мобилизации и развёл её на деньги. Когда сиделка приехала к Алле Борисовне, назвавшейся матерью мужчины, выяснилось, что на самом деле такая женщина в указанном доме не проживает. Оказались ненастоящими и деньги, которые потерпевшая якобы получила: мужчина просто отправил ей СМС с текстом о зачислении средств.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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