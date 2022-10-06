Мошенники придумали новую тактику развода россиян с помощью мессенджеров
Юрист Соловьёв: Мошенники стали обманывать россиян, звоня им через мессенджеры
Мошенники придумали новый способ выманивания денег у граждан: они звонят в мессенджеры и выманивают личные данные, представляясь сотрудниками следственных органов. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Так, человеку сообщают о возбуждённом уголовном деле из-за подделки документов неким однофамильцем.
"Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником", — сказал Соловьёв.
Затем злоумышленники якобы сверяют личные данные потенциальной жертвы с теми, что предоставил преступник. Особо напуганным даже предлагается перевести деньги на "безопасный счёт". Юрист призвал помнить, что звонок через мессенджеры — явный признак мошенников. По его словам, сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам ради сверки их личных данных и предложений участвовать в следствии.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве мошенник нанял сиделку матери под предлогом мобилизации и развёл её на деньги. Когда сиделка приехала к Алле Борисовне, назвавшейся матерью мужчины, выяснилось, что на самом деле такая женщина в указанном доме не проживает. Оказались ненастоящими и деньги, которые потерпевшая якобы получила: мужчина просто отправил ей СМС с текстом о зачислении средств.
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