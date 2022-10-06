МИД Казахстана пригласил посла РФ для обсуждения слов Захаровой об украинском дипломате

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило российского посла в республике Алексея Бородавкина для того, чтобы обсудить заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском дипломате в Астане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Казахстана.

"Посол был вызван в МИД на серьёзный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнёрства. Разговор был довольно жёсткий", — говорится в сообщении.