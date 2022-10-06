МИД Казахстана пригласил посла РФ для обсуждения слов Захаровой об украинском дипломате
Министерство иностранных дел Казахстана пригласило российского посла в республике Алексея Бородавкина для того, чтобы обсудить заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском дипломате в Астане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Казахстана.
"Посол был вызван в МИД на серьёзный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнёрства. Разговор был довольно жёсткий", — говорится в сообщении.
Напомним, эта история началась с высказывания посла Украины в Казахстане Петера Врублевского. Он заявил, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. А Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала от министерства объявить его персоной нон грата.
Лайф рассказывал, что затем посол Украины принёс извинения за свои высказывания. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся. Из-за его возвращения МИД РФ и вызвал диппредставителя Казахстана на беседу. Между тем Мария Захарова заявила, что слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева.
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