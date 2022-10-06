На Кубани ищут продавщицу БАДов, бросившую коктейль Молотова в военкомат

Полицейские в Краснодарском крае ищут женщину, подозреваемую в поджоге военкомата в городе Горячий Ключ. Как пишет SHOT, атака произошла после полуночи 6 октября.

Неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание комиссариата. Стеклянные бутылки отскочили от двери, разбились, и горючая смесь вспыхнула перед входом. Но сработала сигнализация, и ещё до прибытия МЧС пожар быстро потушила сторож совместно с двумя срочниками.

Полицейские уже установили подозреваемую — это 42-летняя жительница Краснодара. Телеграм-канал уточняет, что сама себя она называет лидером сетевой компании, торгующей духами, косметикой и БАДами. Предварительно, злоумышленница скрылась с места на своём автомобиле "Фольксваген-Поло". Сейчас её ищут.