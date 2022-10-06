В ЕС исключили вступление Украины в НАТО во время военных действий
Еврокомиссар Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО из-за боевых действий
Украина не сможет вступить в НАТО из-за продолжающихся боевых действий на её территории. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.
"Зеленский попросил о приёме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны", — сказал он в эфире телеканала BFM.
По словам Бретона, пока трудно сказать, когда боевые действия будут завершены. Он заметил, что заявление о вступлении в альянс от украинского президента Владимира Зеленского — это политический демарш.
Ранее Лайф писал, что канадцы пришли в ужас из-за слов главы МИД о вступлении Украины в НАТО. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что местным властям неплохо было бы обратить внимание на собственные проблемы, а ситуация на Украине их никак не касается.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но напрямую ответить на вопрос о приёме Киева в состав затруднился. Чтобы это произошло, нужно согласие всех членов альянса.
Сайт НАТО