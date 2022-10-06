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6 октября, 07:35

В ЕС исключили вступление Украины в НАТО во время военных действий

Еврокомиссар Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО из-за боевых действий

Украина не сможет вступить в НАТО из-за продолжающихся боевых действий на её территории. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

"Зеленский попросил о приёме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны", — сказал он в эфире телеканала BFM.

По словам Бретона, пока трудно сказать, когда боевые действия будут завершены. Он заметил, что заявление о вступлении в альянс от украинского президента Владимира Зеленского — это политический демарш.

Президент Болгарии не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО

Президент Болгарии не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО

Ранее Лайф писал, что канадцы пришли в ужас из-за слов главы МИД о вступлении Украины в НАТО. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что местным властям неплохо было бы обратить внимание на собственные проблемы, а ситуация на Украине их никак не касается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но напрямую ответить на вопрос о приёме Киева в состав затруднился. Чтобы это произошло, нужно согласие всех членов альянса.

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Сайт НАТО

Артур Лапсаков

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