В ЕС исключили вступление Украины в НАТО во время военных действий

Украина не сможет вступить в НАТО из-за продолжающихся боевых действий на её территории. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

"Зеленский попросил о приёме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны", — сказал он в эфире телеканала BFM.

По словам Бретона, пока трудно сказать, когда боевые действия будут завершены. Он заметил, что заявление о вступлении в альянс от украинского президента Владимира Зеленского — это политический демарш.