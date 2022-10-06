В Оренбурге решили конфликт мобилизованных с командованием центра в Саратове

Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и командованием центра в Саратове исчерпан. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан", — написал он.

Паслер отметил, что обещал разобраться с этой ситуацией. Дело в том, что группа мобилизованных написала жалобу президенту РФ Владимиру Путину о плохих содержаниях в учебном центре Саратова и оскорблениях со стороны полковника, который заявил, что их не будут использовать по военно-учётной специальности. Тогда по поручению губернатора региона в часть выехали сотрудники его аппарата и областного военкомата.

И хотя конфликт исчерпан, продолжил глава региона, есть основания продолжить взаимодействие с Минобороны РФ по учёту военных специальностей мобилизованных россиян. Губернатор оперативно направил представителей области в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение. При этом Паслер подчеркнул, что на самом деле у мужчин не было претензий к условиям в части, вопросы носили исключительно личный характер. Вместе с тем были проверены сигналы от родственников оренбуржцев, находящихся сейчас в Ульяновске.

"Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, всё необходимое есть. Ребята просили не волноваться", — заключил Паслер.