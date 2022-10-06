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6 октября, 06:23

Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов

Президент России Владимир Путин внёс изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов и аспирантов. Документ официально опубликован пресс-службой Кремля.

"Внести в Указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" изменение <…>. Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения", — сказано в тексте документа.

Решение об отсрочке распространяется в том числе на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре, при ассистентуре-стажировке. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения с 21 сентября.

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Ранее Путин, говоря о подписанном указе, напомнил, что Министерство обороны изначально сообщило о целом ряде категорий граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации, но соответствующие изменения в нормативную базу своевременно внесены не были.

Как рассказывал Лайф, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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"Объясняем.рф"

Артур Лапсаков

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