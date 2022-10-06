В Германии сравнили с "выжатым лимоном" ситуацию с украинскими беженцами

Главы 23 муниципалитетов федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщили главе МВД Германии Нэнси Фрезер, что исчерпали возможности для помощи украинским беженцам и находятся в крайне опасном положении. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.

В документе, направленном ещё в конце сентября, они попросили финансовую помощь для обеспечения беженцев, которым не хватает жилья и других ресурсов. Количество людей обременяет муниципалитеты и их иммиграционные службы, однако число прибывающих увеличивается с каждым днём.

"Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — сказано в письме руководителей, которые сравнивают ситуацию с "выжатым лимоном".

Схожая ситуация, по данным газеты, наблюдается и в других регионах страны, где всё больше муниципалитетов достигают пика возможностей.