В Германии сравнили с "выжатым лимоном" ситуацию с украинскими беженцами
SZ: Муниципалитеты в Германии оказались у опасной черты из-за помощи украинским беженцам
Главы 23 муниципалитетов федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщили главе МВД Германии Нэнси Фрезер, что исчерпали возможности для помощи украинским беженцам и находятся в крайне опасном положении. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.
В документе, направленном ещё в конце сентября, они попросили финансовую помощь для обеспечения беженцев, которым не хватает жилья и других ресурсов. Количество людей обременяет муниципалитеты и их иммиграционные службы, однако число прибывающих увеличивается с каждым днём.
"Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — сказано в письме руководителей, которые сравнивают ситуацию с "выжатым лимоном".
Схожая ситуация, по данным газеты, наблюдается и в других регионах страны, где всё больше муниципалитетов достигают пика возможностей.
Ранее Лайф писал, что украинским беженцам в Британии станут меньше помогать. Благотворительная организация продолжит оказывать помощь тем украинцам, которые первоначально обратились с просьбой найти жильё. Однако запросы от беженцев, которые поступили позже, рассмотрению уже не подлежат.
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