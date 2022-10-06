В России ускорят создание военной экипировки будущего

Разработку военной экипировки нового поколения "Легионер" ускорят, научно-исследовательские работы по проекту сократятся с двух–трёх лет до года. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в Оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "Легионер" должен заменить комплекты "Ратник" и "Сотник".

"Изначально предполагалось, что НИР по экипировке "Легионер" продлятся в течение двух–трёх лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом этот этап работ будет завершён до конца 2023 года", — сказал собеседник агентства.

Экипировка "Легионер" принадлежит к четвёртому поколению, однако её планируемый состав и характеристики пока не известны.

Также источник рассказал об экипировке "Сотник". Её будут делать из специального полиэтиленового волокна, которое одновременно снижает вес и повышает класс защиты. Композитная броня получит амортизацию, позволяющую останавливать осколки, летящие со скоростью до 670 метров в секунду, предотвращать контузии органов и переломы. Также "Сотник" могут оборудовать активным экзоскелетом с электромоторами и даже внедрить элементы искусственного интеллекта. Кроме того, его могут оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Также экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" разработки группы "Кронштадт", масса которых не превышает 180 граммов.