Маск рассказал американскому сенатору, кого поддерживает Донбасс

В ряде восточных регионов Украины большей частью населения являются русские, которые "предпочитают Россию", — об этом в "Твиттере" написал американский миллиардер Илон Маск, возражая сенатору Линдси Грэму.

Последний обрушился с критикой на план мирного урегулирования, который предложил ранее Маск по Украине, и заявил, что бизнесмену нужно принять другую точку зрения — об агрессивных действиях России — и только потом предлагать пути решения конфликта.

"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живёт там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские — и они предпочитают Россию", — парировал Маск.