Маск рассказал американскому сенатору, кого поддерживает Донбасс
Маск заявил, что в Донбассе Украине "предпочитают Россию"
В ряде восточных регионов Украины большей частью населения являются русские, которые "предпочитают Россию", — об этом в "Твиттере" написал американский миллиардер Илон Маск, возражая сенатору Линдси Грэму.
Последний обрушился с критикой на план мирного урегулирования, который предложил ранее Маск по Украине, и заявил, что бизнесмену нужно принять другую точку зрения — об агрессивных действиях России — и только потом предлагать пути решения конфликта.
"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живёт там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские — и они предпочитают Россию", — парировал Маск.
Как рассказывал Лайф, ранее Маск назвал Крым российским и напомнил, что полуостров входил в состав России с 1783 года вплоть до ошибки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Тогда он и предложил свои идеи по стабилизации ситуации на Украине.