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6 октября, 04:18

В Казахстане правящая партия предложила выдвинуть Токаева на новый срок

<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © kremlin.ru</p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © kremlin.ru

В Казахстане правящая партия "Аманат" на съезде предложила выдвинуть кандидатом в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

"Предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева", — заявил на съезде председатель политической организации Ерлан Кошанов.

По его мнению, Токаев — это лидер, который начал строительство новой успешной республики, "взял на себя ответственность, сохранил государственность" во время январских событий.

"Поэтому сегодня задача партии "Aманат" и наша с вами историческая ответственность — объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента", — сказал Кошанов.

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Как рассказывал Лайф, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении осенью досрочных выборов президента. Также в первой половине 2023 года в стране состоятся выборы в Нижнюю палату Парламента (мажилис) и местные представительные органы.

Андрей Григорьев

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