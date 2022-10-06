В Казахстане правящая партия предложила выдвинуть Токаева на новый срок

В Казахстане правящая партия "Аманат" на съезде предложила выдвинуть кандидатом в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

"Предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева", — заявил на съезде председатель политической организации Ерлан Кошанов.

По его мнению, Токаев — это лидер, который начал строительство новой успешной республики, "взял на себя ответственность, сохранил государственность" во время январских событий.

"Поэтому сегодня задача партии "Aманат" и наша с вами историческая ответственность — объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента", — сказал Кошанов.