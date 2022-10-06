В Казахстане правящая партия предложила выдвинуть Токаева на новый срок
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © kremlin.ru
В Казахстане правящая партия "Аманат" на съезде предложила выдвинуть кандидатом в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
"Предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева", — заявил на съезде председатель политической организации Ерлан Кошанов.
По его мнению, Токаев — это лидер, который начал строительство новой успешной республики, "взял на себя ответственность, сохранил государственность" во время январских событий.
"Поэтому сегодня задача партии "Aманат" и наша с вами историческая ответственность — объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента", — сказал Кошанов.
Осенний рывок Нурсултана: Почему президент Казахстана Токаев заявил о досрочных выборах и реформах именно сейчас
Как рассказывал Лайф, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении осенью досрочных выборов президента. Также в первой половине 2023 года в стране состоятся выборы в Нижнюю палату Парламента (мажилис) и местные представительные органы.