НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 04:46

Зеленскому и Байдену посоветовали осваивать на Украине деньги России

The Hill: Зеленский и Байден должны пустить замороженные активы России на Украину

<p>Владимир Зеленский на приёме у Джо Байдена в Белом доме. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci</p>

Владимир Зеленский на приёме у Джо Байдена в Белом доме. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Чтобы поддержка Украины со стороны республиканцев не ослабла, Зеленскому и Байдену нужно конфисковать замороженные российские активы. Об этом пишет обозреватель Кит Нотон в статье для издания The Hill. Он призывает достаточно чётко заявить, что платить за американскую помощь будет Россия. Автор напомнил о замороженных сотнях миллиардов долларов российского Центрального банка. К тому же, добавил он, США и западные страны изъяли активы у лиц, подпавших под санкции.

Нотон называет мудрым решением со стороны Зеленского и украинского правительства отдать предпочтение американским компаниям для участия в восстановлении страны. Автор также отмечает, что львиная доля счёта за военную помощь Киеву принадлежит США. Поэтому, считает он, американцы должны быть первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины. Общественность США же, по словам журналиста, теряет энтузиазм на фоне роста расходов на Украину и затягивания конфликта.

Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России

Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России

Ранее Лайф писал, что в Швейцарии отвергли идею Зеленского о передаче замороженных активов РФ Киеву. Как заявил пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш, подобные действия не могут расцениваться как "вариант поддержки Украины". Он отметил, что конфискация стала бы уже "масштабным посягательством на гарантию собственности и другие основные конституционные права" подпавших под западные санкции.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров