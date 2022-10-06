Зеленскому и Байдену посоветовали осваивать на Украине деньги России

Чтобы поддержка Украины со стороны республиканцев не ослабла, Зеленскому и Байдену нужно конфисковать замороженные российские активы. Об этом пишет обозреватель Кит Нотон в статье для издания The Hill. Он призывает достаточно чётко заявить, что платить за американскую помощь будет Россия. Автор напомнил о замороженных сотнях миллиардов долларов российского Центрального банка. К тому же, добавил он, США и западные страны изъяли активы у лиц, подпавших под санкции.

Нотон называет мудрым решением со стороны Зеленского и украинского правительства отдать предпочтение американским компаниям для участия в восстановлении страны. Автор также отмечает, что львиная доля счёта за военную помощь Киеву принадлежит США. Поэтому, считает он, американцы должны быть первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины. Общественность США же, по словам журналиста, теряет энтузиазм на фоне роста расходов на Украину и затягивания конфликта.