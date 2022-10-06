Трасс выступила на синем фоне, и в Сети не упустили эту возможность

Пользователи соцсетей сделали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс героем мемов после того, как она выступила на конференции Консервативной партии. Поводом стал синий фон на экране позади политика, который позволил без труда редактировать её фото. Об этом сообщает Daily Mail.

На конференции Трасс поклялась создать "новую эру" для Британии. Она надеялась, что своей речью сможет ослабить давление, с которым сталкивается как внутри своей партии, так и в глазах общественности. Однако оппонентов премьера — лейбористов — заинтересовали не её слова, а возможность превратить британского премьера в мем.

Лиз Трасс на фоне горящего дома. Фото © Twitter / tim_m22

Лиз Трасс на фоне картины с изображением Ада. Фото © Twitter / deanrmarsh

Лиз Трасс на фоне охваченного огнём дома. Фото © Twitter / stuarthoughton

"Политический совет. <...> Не стойте перед синим экраном, если вы находитесь в разгаре крушения страны", — отреагировали графические дизайнеры Лейбористской партии на выступление Трасс.

В Сети уже появились коллажи, где глава британского правительства "гримасничает" посреди охваченного огнём дома, на фоне картины с изображением Ада, руин города. Некоторые также вставили позади Трасс графики с резко упавшими за время её премьерства экономическими и финансовыми показателями страны.