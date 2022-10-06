В США предупредили о новом пугающем ответе России при введении потолка цен на нефть

Россия может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в сутки в том случае, если страны ЕС и США решат ввести потолок цен на российское топливо. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.

По словам главы консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывшего советника экс-президента США Джорджа Буша – младшего Роберта МакНелли, это решение не нанесёт ущерба месторождениям сырья, ведь российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов. Подобное сокращение добычи окажет немедленное давление на рынки, предупредил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Независимый консультант и бывший представитель Госдепартамента США по энергетике при президенте Бараке Обаме Дэвид Голдвин уверен, что сокращение производства — это не единственный способ, как Россия может ответить на введение Западом потолка цен. По его словам, есть и другие варианты, в том числе прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу "Дружба" и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы "в любом случае фактически поднять цены".