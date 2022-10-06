Алексей Учитель вышел из Оскаровского комитета после решения не выдвигать фильмы на премию
Режиссёр Алексей Учитель покинул Российский оскаровский комитет после решения организации не отправлять фильм от страны на церемонию "Оскар". Об этом народный артист РФ сообщил ТАСС.
"Странно, что президиум киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить своё решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета", — сказал он.
О решении Учитель уже сообщил коллегам по организации. Режиссёр заметил, что с членами комитета "поступили неэтично", ведь он уверен, что Россия должна была выдвинуть фильм на "Оскар", поскольку в текущих условиях это показало бы, что "российское кино существует".
Как уже писал Лайф, Киноакадемия России не будет отправлять отечественные фильмы в качестве конкурсантов на "Оскар". Церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Кстати, ранее режиссёр Никита Михалков называл бессмысленной идею выдвигать на приз фильм от России.
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