Алексей Учитель вышел из Оскаровского комитета после решения не выдвигать фильмы на премию

Режиссёр Алексей Учитель покинул Российский оскаровский комитет после решения организации не отправлять фильм от страны на церемонию "Оскар". Об этом народный артист РФ сообщил ТАСС.

"Странно, что президиум киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить своё решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета", — сказал он.