В Мексике убили мэра города, его отца и ещё 16 человек
AP: Неизвестные расстреляли в Мексике мэра небольшого города и ещё 17 человек
В городе Сан-Мигель-Тотолапане, расположенном на юге Мексики в штате Герреро, неизвестные напали на здание местной администрации и убили мэра Конрадо Мендосу Алмейду, его отца и ещё 16 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на властей.
Сам инцидент произошёл днём 5 октября. Как сообщила генпрокурор штата Сандра Лус Вальдовинос в эфире телеканала Milenio, также пострадало два человека, а отец расстрелянного мэра был убит у себя дома. Указывается, что этот город известен тем, что в нём постоянно устраивают разборки конкурирующие наркокартели. По данным агентства, местная банда "Лос Текильерос" ранее часто похищала людей. А в 2016 году жители города решили ответить гангстерам. Они похитили мать главаря банды и обменяли её на всех похищенных.
Недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял решение внести изменения в борьбу с вооружённым насилием в стране. Так, он распорядился задействовать в охране правопорядка в большей степени армию. Кроме того, по данным агентства, с начала президентства Обрадора уже убили 18 мэров городов, а депутатов — восемь.
Ранее в США застрелили рэпера Half Ounce, пока тот разговаривал с беременной женой. Выстрел прогремел примерно в 23:20 по местному времени, мужчина скончался на месте. Преступник же скрылся с места происшествия.
Pexels