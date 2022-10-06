В Мексике убили мэра города, его отца и ещё 16 человек

В городе Сан-Мигель-Тотолапане, расположенном на юге Мексики в штате Герреро, неизвестные напали на здание местной администрации и убили мэра Конрадо Мендосу Алмейду, его отца и ещё 16 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на властей.

Сам инцидент произошёл днём 5 октября. Как сообщила генпрокурор штата Сандра Лус Вальдовинос в эфире телеканала Milenio, также пострадало два человека, а отец расстрелянного мэра был убит у себя дома. Указывается, что этот город известен тем, что в нём постоянно устраивают разборки конкурирующие наркокартели. По данным агентства, местная банда "Лос Текильерос" ранее часто похищала людей. А в 2016 году жители города решили ответить гангстерам. Они похитили мать главаря банды и обменяли её на всех похищенных.

Недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял решение внести изменения в борьбу с вооружённым насилием в стране. Так, он распорядился задействовать в охране правопорядка в большей степени армию. Кроме того, по данным агентства, с начала президентства Обрадора уже убили 18 мэров городов, а депутатов — восемь.