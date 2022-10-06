Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

В Госдуме призвали обратить внимание на проблемы со снабжением тыла. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил член Комитета по обороне Андрей Гурулёв.

По словам парламентария, председатели Комитета по обороне Андрей Картаполов и Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в этом вопросе.