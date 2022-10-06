Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
В Госдуме призвали обратить внимание на проблемы со снабжением тыла. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил член Комитета по обороне Андрей Гурулёв.
По словам парламентария, председатели Комитета по обороне Андрей Картаполов и Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в этом вопросе.
"Куда же всё-таки всё это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объёме... Внимание, вопрос: где [всё это]?" — сказал Гурулёв.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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