Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 09:48
8689

Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

В Госдуме призвали обратить внимание на проблемы со снабжением тыла. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил член Комитета по обороне Андрей Гурулёв.

По словам парламентария, председатели Комитета по обороне Андрей Картаполов и Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в этом вопросе.

"Куда же всё-таки всё это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объёме... Внимание, вопрос: где [всё это]?" — сказал Гурулёв.

В Кремле пообещали решить вопросы с нехваткой у регионов денег на выплаты мобилизованным
В Кремле пообещали решить вопросы с нехваткой у регионов денег на выплаты мобилизованным

Как рассказывал Лайф, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

BannerImage

Сайт Госдумы

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Госдума
  • Игорь Краснов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar