В Москве две недели искали пропавшую топ-менеджера ОАК, сын которой заявлял о похищении

Замначальника отдела Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Веру Майорову нашли спустя две недели после пропажи. Как пишет телеграм-канал SHOT, сейчас женщина находится дома.

67-летняя Майорова пропала 23 сентября, когда на такси доехала от дома в Москве до Зеленограда. Выйдя из машины, женщина удалилась в неизвестном направлении, после чего её никто не видел. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".

По словам сына женщины, две недели назад ему позвонили какие-то люди и сказали, что Майорова находится у них, и потребовали деньги, не назвав точную сумму.

"Сказали, что она им должна — сколько и за что, непонятно. Никаких бизнесов и т.д. у неё, насколько мне известно, не было, она работала в авиастроительной корпорации. Где её держали конкретно, пока непонятно", — объяснил сын пострадавшей, добавив, что накануне ему позвонили из полиции и сказали, что с топ-менеджером ОАК всё хорошо.