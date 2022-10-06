Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком и легковушками под Омском

В Омской области четыре человека погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Полицейские начали проверку, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

"Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", — заявили в полиции.

Авария произошла утром 6 октября на дороге Тюмень – Омск. Водитель машины "Датсун" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик DAF. Следовавшая за иномаркой "Волга" также не смогла избежать столкновения. В результате инцидента погибли четыре человека, которые были в автомобиле "Датсун", — водитель и трое пассажиров.