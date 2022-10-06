Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком и легковушками под Омском
Четыре человека погибли в результате ДТП в Омской области
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В Омской области четыре человека погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Полицейские начали проверку, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
"Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", — заявили в полиции.
Авария произошла утром 6 октября на дороге Тюмень – Омск. Водитель машины "Датсун" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик DAF. Следовавшая за иномаркой "Волга" также не смогла избежать столкновения. В результате инцидента погибли четыре человека, которые были в автомобиле "Датсун", — водитель и трое пассажиров.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб пешеход. Авария случилась вечером 1 октября в городе Благовещенске.