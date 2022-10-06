Якобы похищенная в Москве топ-менеджер ОАК могла скрываться от кредиторов

Заместитель руководителя Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вера Майорова, которая была якобы похищена в Москве, скрывалась от кредиторов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"На самом деле Майорова перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", — говорится в сообщении.

При этом старший помощник руководителя ГУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила: Майорова найдена. Правоохранители установили, что в отношении женщины не совершались действия, угрожающие жизни и здоровью.