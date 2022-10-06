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6 октября, 07:58

Якобы похищенная в Москве топ-менеджер ОАК могла скрываться от кредиторов

РИА "Новости": "Похищенная" в Москве замруководителя отдела ОАК скрывалась от кредиторов

Заместитель руководителя Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вера Майорова, которая была якобы похищена в Москве, скрывалась от кредиторов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"На самом деле Майорова перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", — говорится в сообщении.

При этом старший помощник руководителя ГУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила: Майорова найдена. Правоохранители установили, что в отношении женщины не совершались действия, угрожающие жизни и здоровью.

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Ранее Лайф писал, что в Москве две недели искали пропавшую топ-менеджера ОАК, сын которой заявлял о похищении. Мужчина рассказал, что 23 сентября ему позвонили какие-то люди, сказали, что Вера Майорова находится у них, и потребовали деньги, не назвав точную сумму.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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