Вооружённые силы РФ и сотрудники Росгвардии остановили продвижение украинских военных в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

"В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наёмников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными", — сказал он.

Стремоусов подчеркнул, что сейчас там всё под контролем, никакой паники нет благодаря работе Минобороны РФ и Росгвардии. По его словам, на Херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск ВСУ, в рядах которых есть много наёмников. При этом украинские военные заняли несколько прифронтовых сёл, входящих в серую зону, со стороны криворожского направления. Но если ВСУ пытаются атаковать со стороны Николаевской области, то российские военные дают им отпор. Армия, подчеркнул Стремоусов, героически держит оборону на рубежах, несмотря на превосходящие силы противника.

"Дальше украинские нацисты не наступают, они застопорились, их просто разбивают с помощью артиллерии и Военно-космических сил. Идёт денацификация и демилитаризация ВСУ", — добавил он.