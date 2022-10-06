Лопетеги уволили с поста главного тренера "Севильи" после крупного поражения в ЛЧ
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Накануне "Севилья" на своём поле проиграла дортмундской "Боруссии" в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:4. В трёх матчах турнира команда набрала только одно очко, а в национальном первенстве идёт на 17-й позиции.
Лопетеги возглавлял "Севилью" с июня 2019 года. В 2020-м он выиграл с клубом Лигу Европы. Ранее 56-летний специалист также работал с "Порту", сборной Испании и мадридским "Реалом".
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