Многократная призёрка Олимпиады по спортивной гимнастике объявила об отъезде из России

Четырёхкратная призёрка Олимпийских игр по спортивной гимнастике россиянка Мария Пасека покидает страну. Об этом она написала в своих соцсетях.

"Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как всё сложится, когда я вернусь на родину", — заявила Пасека.

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, 27-летняя спортсменка вместе с другой гимнасткой собиралась уехать в Китай и ждала визу.

"Мария Пасека собиралась уезжать в Китай вместе с Татьяной Набиевой. Насколько я знаю, они ждали визу. Про отъезд они мне пока ничего не говорили. Татьяна была у меня перед отъездом нашей команды в Казань и сказала, что до сих пор ждут. Но раз уж Пасека так написала, значит получили визу", — сказала Родионенко.