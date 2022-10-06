Названы уважительные причины для того, чтобы не являться в военкомат по повестке

Увечье или заболевание могут стать уважительными причинами для неявки в военкомат по повестке в рамках частичной мобилизации. Информацию об этом опубликовал портал "Объясняем.рф".

Перечислены и другие причины. Так, не приходить по повестке можно в случае тяжёлого состояния близкого родственника или из-за участия в похоронах кого-то из них.

Уважительной причиной неявки в военкомат по повестке также названо препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, неподконтрольное призывнику. К примеру, это может быть стихийное бедствие. Уважительными могут стать и другие причины, которые таковыми признает призывная комиссия. Однако в каждом случае придётся предоставить соответствующие документы.

"Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения", — уточняет портал.

Когда действие уважительной причины закончится, призывник должен незамедлительно прийти в военкомат, без дополнительной повестки.