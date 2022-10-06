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6 октября, 08:29

Названы уважительные причины для того, чтобы не являться в военкомат по повестке

"Объясняем.рф": Мобилизованные могут не явиться по повестке из-за ряда уважительных причин

Увечье или заболевание могут стать уважительными причинами для неявки в военкомат по повестке в рамках частичной мобилизации. Информацию об этом опубликовал портал "Объясняем.рф".

Перечислены и другие причины. Так, не приходить по повестке можно в случае тяжёлого состояния близкого родственника или из-за участия в похоронах кого-то из них.

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Уважительной причиной неявки в военкомат по повестке также названо препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, неподконтрольное призывнику. К примеру, это может быть стихийное бедствие. Уважительными могут стать и другие причины, которые таковыми признает призывная комиссия. Однако в каждом случае придётся предоставить соответствующие документы.

"Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения", — уточняет портал.

Когда действие уважительной причины закончится, призывник должен незамедлительно прийти в военкомат, без дополнительной повестки.

Ранее Лайф сообщал, что с мобилизованных россиян не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности. Сделать это предпринимателям можно с помощью уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав её по почте.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков

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