Названы уважительные причины для того, чтобы не являться в военкомат по повестке
"Объясняем.рф": Мобилизованные могут не явиться по повестке из-за ряда уважительных причин
Увечье или заболевание могут стать уважительными причинами для неявки в военкомат по повестке в рамках частичной мобилизации. Информацию об этом опубликовал портал "Объясняем.рф".
Перечислены и другие причины. Так, не приходить по повестке можно в случае тяжёлого состояния близкого родственника или из-за участия в похоронах кого-то из них.
Уважительной причиной неявки в военкомат по повестке также названо препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, неподконтрольное призывнику. К примеру, это может быть стихийное бедствие. Уважительными могут стать и другие причины, которые таковыми признает призывная комиссия. Однако в каждом случае придётся предоставить соответствующие документы.
"Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения", — уточняет портал.
Когда действие уважительной причины закончится, призывник должен незамедлительно прийти в военкомат, без дополнительной повестки.
Ранее Лайф сообщал, что с мобилизованных россиян не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности. Сделать это предпринимателям можно с помощью уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав её по почте.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков