Овечкин набрал первые очки в предсезонных матчах НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Детройт Ред Уингз" в предсезонном матче НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу столичной команды.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил одну из шайб в ворота гостей и сделал результативную передачу. Для россиянина набранные баллы стали первыми в нынешней предсезонке.

Регулярный чемпионат НХЛ откроется двумя встречами — "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс". Матчи состоятся 7 и 8 октября на O2 Arena в Праге.

Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером. С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.