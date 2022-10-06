Овечкин набрал первые очки в предсезонных матчах НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Детройт Ред Уингз" в предсезонном матче НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу столичной команды.
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил одну из шайб в ворота гостей и сделал результативную передачу. Для россиянина набранные баллы стали первыми в нынешней предсезонке.
Регулярный чемпионат НХЛ откроется двумя встречами — "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс". Матчи состоятся 7 и 8 октября на O2 Arena в Праге.
Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером. С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.
В прошлом сезоне Овечкин вышел на третье место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ (780). Впереди только легендарные Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Россиянин девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу первенства.