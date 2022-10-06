Больше 30 убитых: Бывший полицейский устроил резню в детском саду в Таиланде
Бывший полицейский убил более 30 человек в детском центре в Таиланде и покончил с собой
Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / คนใต้.คอม
Бывший полицейский открыл стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, погибло по меньшей мере 32 человека. Об этом сообщает таиландская газета "Кхаосод".
Всё случилось в провинции Нонгбуалампху, многие из погибших — дети. После нападения злоумышленник скрылся. По данным местных СМИ, полицейские обнаружили тело преступника в его доме. Предположительно, он покончил с собой. Сообщается, что недавно мужчина был уволен из органов.
Обстановка у детского центра в Тайланде, где произошла стрельба. Видео © Facebook / sinnaja2523
Открывший стрельбу в Таиланде бывший полицейский. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / คนใต้.คอม
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестный открыл стрельбу на Западном берегу Иордана. В результате инцидента один из солдат получил ранение, он госпитализирован.