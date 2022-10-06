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6 октября, 08:28

Турчак предложил кандидатов в секретари отделений "Единой России" в новых субъектах

Секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил кандидатуры на должности глав региональных отделений партии в четырёх новых субъектах — ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях.

Так, на пост в ДНР рекомендован глава республики Денис Пушилин, в ЛНР — председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко, в Запорожской области — глава Мелитополя Галина Данильченко, в Херсонской области — замруководителя фракции ЕР в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич.

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Напомним, ранее Турчак анонсировал открытие отделений "Единой России" в каждом из четырёх новых субъектов РФ. По его словам, впереди ещё много работы и необходимо прежде всего обеспечить безопасность жителей новых регионов и интеграцию во всех сферах. Он отметил, что Россия рада возвращению этих территорий и не даст их в обиду.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова

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