Турчак предложил кандидатов в секретари отделений "Единой России" в новых субъектах

Так, на пост в ДНР рекомендован глава республики Денис Пушилин, в ЛНР — председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко, в Запорожской области — глава Мелитополя Галина Данильченко, в Херсонской области — замруководителя фракции ЕР в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич.

Напомним, ранее Турчак анонсировал открытие отделений "Единой России" в каждом из четырёх новых субъектов РФ. По его словам, впереди ещё много работы и необходимо прежде всего обеспечить безопасность жителей новых регионов и интеграцию во всех сферах. Он отметил, что Россия рада возвращению этих территорий и не даст их в обиду.