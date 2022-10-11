ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 08:52
9329

На Украине погиб лидер фанатского движения, названивавший семьям российских военных

На Украине погиб лидер движения киевского "Динамо" Максим Яловцов

Обложка © dynamomania.com

Обложка © dynamomania.com

Лидер фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов погиб на Украине. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

"Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте, погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов", — говорится в сообщении.

Как отметил телеграм-канал SHOT, Яловцов был близким другом нациста Ивана Зализняка. Кроме того, сообщается, что соратника футбольного фаната несколько месяцев назад задержали солдаты крымского батальона. Зализняк звонил семьям российских военных и в издевательской манере рассказывал о гибели защитников РФ.

Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине
Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине

Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

BannerImage
Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar