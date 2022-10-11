На Украине погиб лидер фанатского движения, названивавший семьям российских военных
На Украине погиб лидер движения киевского "Динамо" Максим Яловцов
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Лидер фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов погиб на Украине. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
"Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте, погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов", — говорится в сообщении.
Как отметил телеграм-канал SHOT, Яловцов был близким другом нациста Ивана Зализняка. Кроме того, сообщается, что соратника футбольного фаната несколько месяцев назад задержали солдаты крымского батальона. Зализняк звонил семьям российских военных и в издевательской манере рассказывал о гибели защитников РФ.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.