На Украине погиб лидер фанатского движения, названивавший семьям российских военных

"Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте, погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов", — говорится в сообщении.

Как отметил телеграм-канал SHOT, Яловцов был близким другом нациста Ивана Зализняка. Кроме того, сообщается, что соратника футбольного фаната несколько месяцев назад задержали солдаты крымского батальона. Зализняк звонил семьям российских военных и в издевательской манере рассказывал о гибели защитников РФ.