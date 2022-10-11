Повреждено оборудование: Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине
На Ладыжинской ТЭС заявили о повреждении энергетического оборудования после взрывов
В результате удара по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области повреждено энергетическое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба тепловой электростанции.
"Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв", — сказано в соцсетях Ладыжинской ТЭС.
Последствия удара по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Видео © Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
Сейчас на объекте находится критически необходимый персонал, работники — в укрытиях, добавили в пресс-службе. На месте работают специальные службы.
Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил об ударе по Ладыжинской ТЭС. При этом изначально Борзов написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись.
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