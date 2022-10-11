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11 октября, 08:01

Повреждено оборудование: Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине

На Ладыжинской ТЭС заявили о повреждении энергетического оборудования после взрывов

В результате удара по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области повреждено энергетическое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба тепловой электростанции.

"Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв", — сказано в соцсетях Ладыжинской ТЭС.

Последствия удара по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Видео © Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Сейчас на объекте находится критически необходимый персонал, работники — в укрытиях, добавили в пресс-службе. На месте работают специальные службы.

Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил об ударе по Ладыжинской ТЭС. При этом изначально Борзов написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись.

СМИ сообщают о взрывах в Ровно, Кривом Роге и ещё трёх областях Украины

СМИ сообщают о взрывах в Ровно, Кривом Роге и ещё трёх областях Украины

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Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Артур Лапсаков

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