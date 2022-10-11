Повреждено оборудование: Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине

В результате удара по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области повреждено энергетическое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба тепловой электростанции.

"Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв", — сказано в соцсетях Ладыжинской ТЭС.

Последствия удара по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Видео © Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Сейчас на объекте находится критически необходимый персонал, работники — в укрытиях, добавили в пресс-службе. На месте работают специальные службы.