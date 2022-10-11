Здание Посольства РФ в Берлине облили красной краской

Неизвестные забросали баллонами и бутылками с краской здание Посольства России в Берлине. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные агентства DPA.

По данным немецкой полиции, шесть баллонов и две бутылки с красной краской несколько человек бросили в понедельник поздно вечером. Злоумышленники попали лишь по воротам и перилам здания. Указывается, что пострадавших в результате инцидента нет. Краска оказалась водорастворимой, поэтому сотрудники посольства без труда её удалили. Местная полиция занимается расследованием обстоятельств инцидента.