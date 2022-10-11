Здание Посольства РФ в Берлине облили красной краской
FAZ: Неизвестные забросали баллонами с красной краской здание Посольства РФ в Берлине
Неизвестные забросали баллонами и бутылками с краской здание Посольства России в Берлине. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные агентства DPA.
По данным немецкой полиции, шесть баллонов и две бутылки с красной краской несколько человек бросили в понедельник поздно вечером. Злоумышленники попали лишь по воротам и перилам здания. Указывается, что пострадавших в результате инцидента нет. Краска оказалась водорастворимой, поэтому сотрудники посольства без труда её удалили. Местная полиция занимается расследованием обстоятельств инцидента.
А ранее в Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства, разрисовал краской ворота и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес Москвы. Полиция предъявила ему обвинение в хулиганстве. Посольство РФ в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста, пояснив, что подобные враждебные акции происходят при попустительстве молдавских властей.