ВСУ вновь пытались атаковать Антоновский мост в Херсоне
Системы ПВО в Херсоне отразили ракетную атаку Украины по Антоновскому мосту
В Херсоне системы противовоздушной обороны отразили ракетный удар украинских войск по Антоновскому мосту через Днепр. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО", — сказал Стремоусов на видео, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее Стремоусов заявил об отбитых атаках ВСУ в регионе и сообщил, что продвижение украинских войск заглохло. По его словам, сдача Херсона невозможна.
ТАСС / Сергей Мальгавко