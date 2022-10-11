ВСУ вновь пытались атаковать Антоновский мост в Херсоне

В Херсоне системы противовоздушной обороны отразили ракетный удар украинских войск по Антоновскому мосту через Днепр. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО", — сказал Стремоусов на видео, опубликованном в телеграм-канале.