Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали видео уничтожения БМП ВСУ из пушки "Рапира"

Благодаря мощному увеличению на кадрах хорошо видна бронемашина пехоты ВСУ, стоящая северо-западнее Авдеевки в ДНР. После уточнения и передачи координат цели оператором БПЛА по противнику был совершён прицелочный выстрел из "Рапиры". Первый снаряд упал примерно в 20 метрах от БМП, и, пока экипаж не сумел сориентироваться, расчёт ввёл поправки и поразил цель вторым выстрелом.