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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 07:40
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Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали видео уничтожения БМП ВСУ из пушки "Рапира"

Опубликовано видео поражения позиций ВСУ артиллеристами 1-й Славянской бригады из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Кадры сняты с беспилотника, сообщает РИА "Новости".

Уничтожение БМП ВСУ на Авдеевском направлении. Видео © Telegram-канал РИА "Новости"

Благодаря мощному увеличению на кадрах хорошо видна бронемашина пехоты ВСУ, стоящая северо-западнее Авдеевки в ДНР. После уточнения и передачи координат цели оператором БПЛА по противнику был совершён прицелочный выстрел из "Рапиры". Первый снаряд упал примерно в 20 метрах от БМП, и, пока экипаж не сумел сориентироваться, расчёт ввёл поправки и поразил цель вторым выстрелом.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях. Силам ДНР помогают, в частности, чеченские бойцы, которые показывают хороший результат, уточнил он.

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Telegram-канал РИА "Новости"

Артур Лапсаков
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