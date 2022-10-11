Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали видео уничтожения БМП ВСУ из пушки "Рапира"
Опубликовано видео поражения позиций ВСУ артиллеристами 1-й Славянской бригады из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Кадры сняты с беспилотника, сообщает РИА "Новости".
Уничтожение БМП ВСУ на Авдеевском направлении. Видео © Telegram-канал РИА "Новости"
Благодаря мощному увеличению на кадрах хорошо видна бронемашина пехоты ВСУ, стоящая северо-западнее Авдеевки в ДНР. После уточнения и передачи координат цели оператором БПЛА по противнику был совершён прицелочный выстрел из "Рапиры". Первый снаряд упал примерно в 20 метрах от БМП, и, пока экипаж не сумел сориентироваться, расчёт ввёл поправки и поразил цель вторым выстрелом.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях. Силам ДНР помогают, в частности, чеченские бойцы, которые показывают хороший результат, уточнил он.
Telegram-канал РИА "Новости"