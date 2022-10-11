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11 октября, 07:32

Украинским вооружённым силам не дали прорвать линию обороны в Херсонской области

Стремоусов: В Херсонской области предотвратили ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны

В Херсонской области ночью были отбиты попытки Вооружённых сил Украины прорвать линию обороны. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

"Все попытки укронацистов на Криворожском направлении отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены", — указал Стремоусов.

Он также добавил, что денацификация укронацистов и фашистского руководства Украины продолжается.

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"Пришло время адекватным жителям оставшейся Украины прозреть и остановить самоуничтожение в угоду коллективного Запада", отметил замглавы администрации региона.

Ранее секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что армия Украины лишилась больше половины личного состава и техники.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Суриков

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