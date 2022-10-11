Украинским вооружённым силам не дали прорвать линию обороны в Херсонской области
Стремоусов: В Херсонской области предотвратили ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны
В Херсонской области ночью были отбиты попытки Вооружённых сил Украины прорвать линию обороны. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.
"Все попытки укронацистов на Криворожском направлении отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены", — указал Стремоусов.
Он также добавил, что денацификация укронацистов и фашистского руководства Украины продолжается.
"Пришло время адекватным жителям оставшейся Украины прозреть и остановить самоуничтожение в угоду коллективного Запада", — отметил замглавы администрации региона.
Ранее секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что армия Украины лишилась больше половины личного состава и техники.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine