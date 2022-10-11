В Запорожье заявили о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ территорий
Рогов: Освобождение занятых ВСУ позиций может пойти быстрее, чем кажется
Территории Запорожской области, которые на сегодня заняты Вооружёнными силами Украины, можно будет освободить быстрее, чем многим кажется. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В интервью РИА "Новости" он заявил, что ВСУ могут приурочить наступление к 14 октября, когда в Незалежной отмечают день защитника страны и создания Украинской повстанческой армии*. Времени у Киева мало – там рассчитывают, по словам Рогова, занять Запорожскую АЭС до прихода осенней холодной и дождливой погоды".
Представитель региона заверил, что люди там готовы защищать свой край. А 14 октября они будут праздновать День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, а также Покров Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.
"Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется", — подчеркнул политик.
Ранее Лайф сообщал, что оссийские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников на Запорожском направлении, уничтожив более 160 боевиков.
* УПА, запрещённая в России экстремистская организация
Минобороны РФ