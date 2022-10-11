Территории Запорожской области, которые на сегодня заняты Вооружёнными силами Украины, можно будет освободить быстрее, чем многим кажется. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В интервью РИА "Новости" он заявил, что ВСУ могут приурочить наступление к 14 октября, когда в Незалежной отмечают день защитника страны и создания Украинской повстанческой армии*. Времени у Киева мало – там рассчитывают, по словам Рогова, занять Запорожскую АЭС до прихода осенней холодной и дождливой погоды".

Представитель региона заверил, что люди там готовы защищать свой край. А 14 октября они будут праздновать День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, а также Покров Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

"Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется", — подчеркнул политик.

Ранее Лайф сообщал, что оссийские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников на Запорожском направлении, уничтожив более 160 боевиков.